內政部開罰未報財務政黨 台灣基進：主張統一政黨更該規範

2019-09-02 10:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕內政部傳出即日起，將對未完成財務申報的104個政黨開罰，台灣基進戰略企劃部主任顏銘緯今指出，全台灣有高達98個合法立案政黨主張兩岸統一，呼籲政府須加強法律工具，用境外勢力影響透明法要求統派政黨主動揭露資金，申報為境外勢力代理人。

顏銘緯表示，內政部立案且仍有活動的224個政黨中，竟有98個政黨主張兩岸統一，比例高達43%，且現存政黨每五個就有一個黨名包含「中國」或是「統一」字眼，這個比例甚至還未將新黨等看似黨名中性、但實屬統派的政黨算進去，就已令人不寒而慄。

顏銘緯質疑，統派政黨不該具有領取政黨補助款的資格，統派政黨新黨所領取的政黨補助款，2016年至今已實領超過上億元，實是糟蹋人民納稅金。

他認為，一個配合中國高呼一國兩制、甚至為中共發展間諜組織的政黨，不僅不該有參政資格，更不該獲得任何一點台灣人民的辛苦納稅錢。

顏銘緯指出，除了新黨等規模較大的統派政黨外，仍有大量的統派小黨在台灣橫行，甚至犯下多起違法事件，去年市議員選舉前爆發收受中國資金，以招待宴席與旅遊團來買票的愛國同心黨就是一例，2017年於台大校園毆打學生濺血，並涉及暴力討債的中華統一促進黨也是一例。

顏銘緯向政府喊話，必須要儘速加強對這些統派政黨的規範，除了對財務申報不實的統派政黨開罰外，立法院更應該要即刻通過台灣的「境外勢力影響透明法」，要求這些統派政黨主動公開背後的中國資金，加強政府的規範力道，同時也讓台灣人民能夠知道中國統戰的嚴重性。

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