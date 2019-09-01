美國討31兆清國債 王定宇：「一中同表」變「一中同攤」

2019-09-01 19:01

〔即時新聞／綜合報導〕美中國貿易戰風波不斷，外媒報導，美方想要中國當局清償從清朝時期留下的1兆美元債券（約新台幣31.4兆元）。立委王定宇表示，國民黨主張的法統遇上此事件，「一中同表」會變成「一中同攤」。

《彭博商業周刊》報導，清朝政府在1911年為資助湖廣鐵路建設發售國債，在當時稱為「湖廣鐵路五厘利息遞還金英鎊借款債券」（簡稱湖廣債券），清廷滅亡後，1911年成立的中華民國政府與1949年的中華人民共和國，均不承認這筆龐大債務，據說美方政府正研擬追討。

「還有人記得國民黨主張的法統嗎？」王定宇今（1）日在臉書指出，在台灣死抱「中共中華人民共和國政權」大腿，主張「一個中國」、「同屬一中」的人，現在對於美方追討清廷國債，「一中同表」會變成「一中同攤」，一起繼承攤還「老法統」債，但這與1949年後的「中華民國派」無關，台灣派「更沒事」。

不少網友相當認同王定宇的看法，紛紛留言指出「這個問題很簡單，那條鐵路還存在嗎？如果還存在，誰在用就誰還囉！」、「剛好抵銷大陸（中國）持有的美債！川普這局是逼阿共仔放棄正統，一石二鳥！」、「先把聯合國席位讓出來，再叫中華民國還，但鐵路是中共在用，所以還是中共還吧！」、「更改國號早晚的事」。

王定宇臉書全文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法