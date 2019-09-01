超狂！網路聲量超車柯P 陳柏惟這樣說…

2019-09-01 15:05

〔記者陳建志／台中報導〕台灣基進和民進黨合推陳柏惟參選台中第2選區立委，力拚台中顏家，陳柏惟參選後網路聲量竄升，根據臉書粉絲專頁「聲量看政治」換算，陳柏惟臉書聲量超車柯文哲，排名高居全國第6位，成為聲量最高的政治新星，陳柏惟今天笑稱，自己的選區面積幾乎和台北市一樣大，因此和柯沒有輸贏，並說因對手顏寬恒也是市長等級，感謝他們兩人讓自己聲量衝高，更謝謝鄉民的支持，會繼續努力讓聲量化為實際選票。

台灣基進和民進黨8月5日召開記者會，正式宣布共推陳柏惟參選台中第2選區立委後，依據臉書粉絲專頁「聲量看政治」換算，陳的臉書聲量從當天開始飆漲到8萬點，且持續維持在7至8萬間，近日統計總聲量來到79853點，僅落後蔡英文、韓國瑜、陳其邁、蘇貞昌、鄭文燦，位居全國第6名，還超車台北市長柯文哲，以及外界關注是否參選總統的郭台銘，成為聲量最高的政治新星。

對於自己聲量能超越柯文哲，陳柏惟今天接受本報訪問時，除感謝廣大鄉民的支持，並說自己參選的第2選區（霧峰、沙鹿、烏日、大肚、龍井），從山到海面積廣達256平方公里，幾乎快和台北市的271平方公里一樣大，加上面對的對手是資源、組織、知名度都是市長級的顏寬恒，因此不認為彼此有輸贏問題，但感謝2人拉抬自己的聲量。

陳柏惟並說，現在選民已經不像過去一樣，晚上回家看新聞、政論節目，隔天早上翻報紙，而是在一天忙碌工作後的空檔，滑手機了解社會大小事，網路已經成為民眾主要的訊息來源，因為自己就是此種訊息模式的使用者，因此很熟悉此模式，坦言至今並沒有特別經營這一塊，只是以自己熟悉的方式分享自己的想法，未來會繼續透過此平台，帶給民眾歡樂和知識，並讓大家認識他的選區。

陳柏惟並剖析，自己是從使用者變成網紅，和別人刻意經營成為網紅不一樣，認為自己的狀況，和以無黨籍身分參選台北市議員第3選區（松山區、信義區），並當選市議員的「呱吉」（本名邱威傑）有點像。

因對手顏寬恒基層組織綿密，陳柏惟說，如何將網路和現實生活連結，將聲量化為實際選票，是未來要持續努力的方向，並說目前一天平均至少在選區跑攤10場，假日行程更多，只要得到訊息，就會盡量出席爭取選民支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法