柯文哲「台灣強盜說」 民眾開嗆：根本對中共唯唯諾諾

2019-09-01 14:11

〔記者王善嬿／嘉義報導〕台北市長柯文哲今天上午前往嘉義市大天宮五穀王廟參訪，在與大天宮董事長盧朝南等人與談時，被長期關注台灣主權的民眾黃茂傳嗆聲，質問柯，「為什麼稱中國警察、台灣賊仔（強盜）？」、「中國在國際上處處打壓台灣，你怎麼面對強權？還要選總統？」話還沒說完，警方就將他架離，柯文哲事後受訪說，每天都有不同意見（反映）不會受影響。

柯文哲一度回應黃茂傳說，「台灣強盜說」是穿鑿附會的說法，當時是說做任何事情不要只看前面，還要看到旁邊，但台灣的媒體，無論紅媒還是綠媒，都有它的政治目的，看到它的需要就會去擷取，這是台灣社會很大的問題，媒體應該是社會第四權，應該平實報導，而非按照它的需要去報導。

黃茂傳再嗆，「你說文解字，民眾聽不懂」，黃又質問柯「你曾引用道德經生而不有，為而不恃，但道德經也提到信不足焉，有不信焉」，要柯說清楚，「如何面對中國強權？」隨即被警方架離。

黃茂傳事後受訪說，身為台灣人就要捍衛台灣主權，柯文哲應針對如何面對中國說清楚，批柯面對中共唯唯諾諾、還稱兩岸一家親，他也提醒柯文哲，不要玩弄文字遊戲，講話沒信用民眾也不會信服，「這樣還要選總統？」

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