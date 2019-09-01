被問到有可能幫郭董把球踢進去？侯友宜妙回...

2019-09-01 12:23

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜今天上午到中和錦和運動公園參加「侯sir愛運動─週日親子運動去」活動，仍然躲不了媒體對二哥侯明鋒是否願意擔任郭台銘副手的熱門話題，侯友宜除澄清二哥對政治毫無興趣，有可能幫郭董把球踢進去嗎？侯友宜妙答，「我現在的角色就是市長的角色，我現在踢的球就是市民要我們做出成績的球」。

侯友宜說，他二哥昨天就正式發新聞稿，一切以教學、研究、醫療為重，他對政治也毫無興趣，所以其實他們兄弟很早就以前碰在一塊從來不聊政治的議題，所以他可以想見二哥對政治是毫無所悉，也毫無興趣，昨天對外發新聞稿，大家應該很清楚他的態度。

媒體追問侯友宜，「如果侯明鋒到時候還是加入郭陣營的話，你會選擇支持他嗎？」侯友宜說，他二哥「不是柯P啦！也不是賴神啦！也不是陳建仁啦！我想他一輩子只能夠專心把醫療服務跟教學做好，我覺得就很厲害了」，所以他對這些完全沒有興趣，完全不會有這個（從政）想法，所以其實他跟我講得很清楚，他好好做他的醫療、教學跟研究，把這些工作做好，才是他最重要的一件事情，外面的紛紛擾擾，「對我們兄弟來講，我們都很單純的做好一件事」。

侯友宜強調，台灣真的很小，選舉都是一時的，每一個人一定要靜下心來，自己知道在做什麼角色，把自己的角色扮演好，台灣才有力量往前走。

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