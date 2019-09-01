罕見物資經濟動員演習 模擬中共艦艇侵犯戒嚴

2019-09-01 00:18

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣大小演習頻繁，少為民眾瞭解的「物資經濟動員演習」，這兩天則在恆春地區舉辦，除了模擬天災造成糧食短缺因應，近期中美台關係緊張，農糧署南區分署更直接演練「中共即將侵犯我國」狀況，包括軍方、電力、警消等單位都動員參與，演練如何穩定戰時糧食供應。

不像一般天災或核安演習的全民參與，「物資經濟動員演習」著重在各單位指揮部門的應變，狀況也設定為「總統接獲歐美各國緊急情資顯示、中共即將侵犯我國。因各項情資顯示中共艦艇逐步逼近，總統基於當前情勢，遂於9月2日宣布國家進入緊急狀態，實施全國戒嚴，並進入動員實施階段。農糧署依糧食動員整備計畫，完成糧食動員準備作業。」

整個演習狀況除糧食指揮所成立，還包括「指揮所遭特工攻擊」，進而衍生火災、人員受傷等狀況，各單位利用恆春鎮農會糧食倉庫進行演練，台電、警方及消防局各自針對狀況進行模擬，希望農業大縣屏東的糧食在戰時無虞。

「確實是歷年就接近現況的演習劇本。」農糧署南區分署分署長姚志旺說，這項少見的演習每年由全國四個農糧分署輪流舉辦，每個區域四年才會輪到一次，今年的劇本符合颱風天災來襲、中國試圖犯台等狀況，確實連現場來賓都直呼是近年最逼真一次。

農糧署南區分署指出，屏東是台灣重要糧食供給縣市，每年農作產值全國第三、高達288.5億元，畜牧產值全國第二、達324.6億元、漁業產值122億元更是全國第一，加上屏東空軍基地、三軍聯訓基地及九鵬基地、核三廠等設施，軍事戰略地位重要，戰時糧食動員補給不能短缺，也是這項演習主要目的。

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