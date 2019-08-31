簽書會邀林佳龍當特別來賓 蔡其昌：我還滿氣他的

2019-08-31 22:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕立法院副院長蔡其昌今晚在台中舉辦新書《後背包的初心》簽書會，書中分享「失敗的經驗」應邀出席的交通部長林佳龍直接點明選市長一勝一負，蔡其昌都擔任重要角色，而蔡其昌也挑明曾在黨內競爭台中市長過程「還滿氣他的」，但也感謝「他市長初選贏我，才有機會當立院副院長！」

林佳龍一開口就大讚蔡其昌「很好鬥陣」而且能在清水這麼政治險惡的地方出類拔萃，故事很精采，立刻喊出認購1千本，他也說，蔡其昌之前有很多失敗在前面，現在能一路順風、登高位。

不過他話鋒一轉也說，立委不好選，席次要爭取過半，不然他副院長也很危險； 他說民進黨內競爭也很激烈，但「合作大於競爭」自己2次選市長，一勝一負，蔡都扮演很大角色「希望有一天換他上場！」

蔡其昌曾在上屆民進黨台中市長初選爭取提名敗給林佳龍，一度傳出不合，蔡其昌也坦言說「我們當了滿長時間的對手，我還滿氣他的！」但時間不久，有競爭、有攻防、有芥蒂，難免不開心「如果沒有市長初選贏我，我就沒有機會當副院長」，在立委選舉時特別認真，其實「內心一直充滿感謝。」

蔡其昌還說，邀請林佳龍擔任簽書會特別來賓，更代表「政治勝負就像將軍打仗，勝敗乃兵家常事。」是自己政治路程的重要夥伴「他是我的朋友！」最他也不忘調侃說林當部長，我當副院長，他到立院接受質詢，看到我只有對我鞠躬的份，林佳龍在台下聽到也哈哈大笑、猛搖頭。

蔡其昌今晚在台中市辦簽書見面會，除邀請林佳龍、立法委員林靜儀、市議員謝明源、前法務部長邱太三、前台水董事長郭俊銘，前台中縣長廖永來等人都來參加。

蔡其昌事後受訪強調，與林佳龍當年在初選結束就「和解了！」因此在他2次競選市長擔任重要幹部，只是很多人不知道，因此在簽書會特別邀請林佳龍，並在會中重新回顧當時的心情，重申「我們早就和好了！」

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