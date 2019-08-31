2021中共面臨考驗 林飛帆：2020台灣大選很關鍵

2019-08-31 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選在即，民進黨積極喊話捍衛主權，不少聲音批民進黨是在「販售亡國感」。對此，民進黨副秘書長林飛帆今天表示，明年大選之所以重要，是因為2021正是中共建黨100年，以及2022年中國國家主席習近平尋求連任，近年中國內部經濟環境低落，加上鬥爭層出不窮，此刻如果不拿出可看的外部成績，中共和習近平的地位將會嚴重動搖。

據《中央社》報導，林飛帆今天下午出席講座演講「備戰2020大選，民進黨如何用網路與民溝通」，提到2021年正值中共建黨一百週年、2022也是習近平尋求連任的關鍵時間點，為了一掃中國國內經濟、政治等層面上的陰霾，需要創造一個有效且可以說服中國內部的具體事蹟來穩固中共及習近平的地位，因此2020台灣總統大選甚是關鍵。

林飛帆表示，自去年九合一大選開始，美國、其他國家智庫或組織都不斷提醒台灣一件事實，台灣2020年這場大選將可能是一場訊息戰。中共對台散播假消息只是第一步，接著就是積極和地方組織連結，以期有效動員。

林飛帆說，不是民進黨要販售「芒果乾（亡國感）」，而是希望大家能夠理解這從何而來。林飛帆進一步指出，為了有效防範假訊息滲透，必須有相關修法，而中共代理人法的討論便是其中之一。

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