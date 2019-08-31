不談政治 賴坤成邀民眾聽佐佐木菜穗子懷舊演唱

2019-08-31 22:38

〔記者黃明堂／台東報導〕2011日本發生了311大地震，台灣人民與政府一連串自發性的全國性募款，募集了200億日圓捐助，感動了日本，日本女中音佐佐木菜穗子為了感謝台灣人，來台舉辦音樂會，9月2日在池上，9月3日在台東市各有一場，居間協辦的前立委賴坤成歡迎民們一起欣賞。

賴坤成說，為了感謝台灣在熊本以及311大地震當中，台灣人對於日本的賑災，日本知名併購企業家也是日本和服協會會長佐佐木Begi，每年安排聲樂家佐佐木菜穗子到台灣各地舉辦日本老歌演唱會，以具體答謝台灣人民的愛心，演唱曲目幾乎都是耳熟能詳的日本老歌，普獲聽眾喜愛。

賴坤成說，佐佐木集團旗下超過50家涵蓋各行各業的企業，在台灣也併購2家上櫃公司，他身為中小企業輔導基金會董事長，透過佐佐木先生協助，不時安排台日中小企業合作，甚至連袂到越南與貿協、台商會建構新南向合作平台。

他說，今年的巡迴演唱會，他特別拜託安排到台東舉辦，經由佐佐木基金會及菜穗子團隊到台東場勘，9月2下午3點在池上日暉渡假飯店，9月3日晚上7點在台東縣藝文中心演唱會，另外，9月1日 上午11點在台南美術館一館。

賴坤成說，相較於過去有菜穗子自帶鋼琴家及提琴手，本次活動在池上場是安排大坡國小弦樂團合奏，台東標準場地是由東台灣唯一的交響樂團回響交響樂團伴奏。

賴坤成也特別拜託菜穗子以化的最愛五輪真弓「戀人啊⋯⋯」做安可曲，相信一定可以提供給台東鄉親一次難得的音樂饗宴！

這2場活動都不售票，自由入場，主辦單位也會特別留前3排為敬老席，歡迎大家一起來享受這場盛夏末的精彩日本老歌演唱會。

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