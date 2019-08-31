民眾黨高層惹議！竟稱「哪個選區有仇人？提名你鬥掉他」

2019-08-31 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲籌組的台灣民眾黨在本月6日成立，被指派為高屏澎3縣市的區域及不分區立法委員總指揮的中常委林富男，卻在臉書公開PO文詢問黨內有意願參選立委者，「那個選區内你有仇人嗎？我也可以提名你。去鬥掉他！」言論一出，引發爭議。

林富男今（31）日凌晨在臉書公開發文說，他已拿到台灣民眾黨黨證、帳號，還等法院登記程序，約9月中旬可完成。他說，有幸被選上中央委員第一名，被稱中常委；又被柯文哲主席指派為高屏澎三縣市的區域及不分區立法委員的總指揮，全權負責協調提名及輔選及監察任務。總指揮一職看似簡單，却任重道遠。

接著他更在臉書上詢問，「區域立委有人願意選的嗎？不分區立委有人要選的嗎？那個選區内你有仇人嗎？我也可以提名你。去鬥掉他！」

林富男臉書貼文被傳出後，引起爭議。財經網美胡采蘋就在臉書PO文質問，柯黨中央委員第一名，中常委，高屏澎立委選舉總指揮，然後公開說「那個選區你有仇人嗎，也可以提名你，去鬥掉他」，柯文哲提名34個人就是要全面鬥私仇嗎？她也痛批，什麼藍綠一樣爛，你們這種德行跟中國共產黨到底有什麼兩樣，真的沒有人比你們更爛！

對此，網友也紛紛批評「這是什麼心態，擺明出來扯後腿」、「根本共產黨啊」、「 搞鬥爭？台灣民眾黨還是台灣共產黨？」、「臺灣共產黨的影子根植我心了」、「充分反映了柯某的流氣、傲慢與沒有原則」、「妖魔鬼怪都出來了」。

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