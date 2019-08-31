向勇敢的香港人致敬 長老教會牧師、郭信良一起撐香港

2019-08-31 19:22

〔記者蔡文居／台南報導〕香港宗教界人士今天（31日）站出來舉行宗教祈禱大遊行，號召10萬基督徒上街禱告。長老教會南中會教社部今天下午也緊急串連多位牧師於台南市議會前舉行聲援行動，為勇敢的香港人及基督徙致敬及祈禱，並呼籲台灣人一起來撐香港，讓他們不會感到孤單。

今天的聲援香港831的祈禱行動，包括江孟哲等多位長老教會牧師、市議員李啟維、蔡筱薇等人參與聲援。台南市議長郭信良下午剛好回到議會，當場也受邀一起加入聲援行列。

郭信良說，市議會臨時會日前有通過聲援香港反送中的決議，他身為議長，理應依照議會的決議，來聲援香港。這次香港的反送中行動，大家都看得很清楚，若再這樣下去，香港的民主恐毀於一旦，這也讓台灣民眾看清楚中共獨裁的一面，一般百姓看到香港現況，無不感到膽顫心驚，擔心台灣會落入香港模式。希望中國能展現大國的風範，還給香港民主自由，以德服人才是治國的理念。

李啟維說，自由民主是普世價值，盼中國和香港政府不應打壓港人爭取自由民主的決心。大家也應一起來撐香港，不要讓香港孤單。

發起人之一的牧師江孟哲說，港府拒絕港人發起的八三一遊行，香港的教會今天發起10萬基督徙上街頭祈禱，同為基督徙，很感佩他們的勇敢及追求民主自由的決心，而昨天中國民運人士王丹也呼籲台灣政府、政黨和人民、團體應站出來舉辦遊行聲援香港。

因此，幾個牧師昨天半夜緊急串連，認為台灣人不該繼續沉默，希望站出來聲援勇敢的香港人和督基徙。今天剛好遇到議長，很感謝他加入聲援。

江孟哲說，雖然他們無法為香港做什麼，畢竟不同國家，但至少站出來表達聲援，讓香港人不會感到孤單。民主自由、基本人權是普世價值，只要是人都應站出來，雖然他們今天人很少，但卻很堅定，從今天開始，他們也將規劃一些行動來聲援香港。

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