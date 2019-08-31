愛情摩天輪地點未喬攏 他酸韓國瑜：硬上能天長地久嗎

2019-08-31 19:00

〔即時新聞／綜合報導〕「千呼萬喚始出來」的愛情摩天輪說明會30日登場，高雄市長韓國瑜誇稱這是100億以上的投資案，可創造3000個工作機會；但「台灣基進」質疑，高市府規劃的4個地點，都不在韓承諾的愛河畔，議員邱俊憲更批，市府拿沒有土地權管的地來招商，「這是詐騙集團」。對此，民進黨立委李俊俋狠酸，硬上的愛情摩天輪，能天長地久嗎？

參加說明會的市議員邱俊憲批評，愛情摩天輪最大問題在於預定的4個場域，大部分的土地所有權是中央政府或唐榮公司，市府能取得這些土地所有權機關的同意函嗎？另名市議員高閔琳也批，不只土地尚有取得問題，更非由開發權責單位「土開公司」召開，韓市府單方面的說法，只是韓國瑜對政見即將跳票的應付交差說明會，更恐怕淪為摩天輪直銷佈道詐騙大會。

「硬上的愛情摩天輪，能天長地久嗎？」李俊俋以此為題在臉書表示，韓市長的愛情摩天輪終於要啟動了？韓市長說12月發包，明年動工，真是令人感動！只是讓人不解的是，設置的地點根本都還未喬攏，現在市府屬意的開發預定地，管理機關是交通部航港局，依商港法規定，應交由港務公司開發營運，市府若想要設置愛情摩天輪，至少也應先經航港局及港務公司同意。

李俊俋說，但目前為止高市府與港務局只協商過一次，港務局並未同意在該地點進行開發，並建議市府另覓地點。而市府就打算霸王硬上弓？更扯的是，高雄市府到現在計劃都還沒出來，韓市長還大喇喇宣布年底公告、明年施工？而面對外界質疑，只會以卡韓、黑韓這種論調抹黑中央。

他質疑，請問韓市長，依法行政，有這麼難嗎？要硬來至少也要人家同意，也要先有計劃吧？怎麼說卡韓呢？

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