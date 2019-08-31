大吃文旦、背文旦LV包... 小英：保護農民穩定價格和收入

2019-08-31 13:17

〔記者楊金城／台南報導〕中秋應景水果文旦正值產季，農委會今天在麻豆好廖柚園舉辦台灣文旦季行銷，總統蔡英文到每一攤位品嘗全台文旦十大產區的柚子，讚說各區文旦各有特色，都很好吃，並背起麻豆農會的「文旦LV包」支持柚農。

蔡英文稱讚今年農委會在全台收購大果文旦800萬台斤加工的政策執行很成功，讓文旦價格維持一定水準，也要在場企業多多採購文旦衝業績。

蔡英文並從文旦談到農業政策，她說，政府照顧農民最大責任就是穩定農產價格、穩定農民收入在一定水準，這二個原則拜託農委會和農業團隊必須達到的目標，對於農業政策和預算她都很支持。

蔡英文也提到今年三月台南立委補選出現「麻豆文旦之亂」，她說，對於散播影響農產價格的假消息，最高可罰30萬元，「選舉政治是一時的，傷害農民是一世的」，必須嚴格看待假消息，保護農民是大家共同責任。

蔡英文也稱讚台南市長黃偉哲「叫賣哥」，和農會、柚農賣文旦很努力有成績，她也下達指示，要農委會主委陳吉仲「繼續盯著農產品價格，穩定價格、穩定農民收入」，今年有好吃的台灣文旦、有好的價格，國人不要錯過，過個美好的中秋節。

農委會今天邀請麻豆、下營、斗六、東河、瑞穗、玉溪、西湖、八里、冬山、竹崎等全國文旦10個主要產區代表齊聚麻豆，由台灣文旦大聯盟傳承接棒，象徵共同推展台灣文旦產業前進。

包括聯邦銀行、農業金庫等5家企業並當場認購今年搶鮮上市的麻豆文旦各1千箱。

陳吉仲說，今年台灣文旦要感謝天公伯，沒有颱風損害，另方面啟動大果文旦收購次級品800萬台斤，目前產地價每台斤50~100元，頂級品要100~200元，銷路不錯，也感謝立委郭國文、陳亭妃第一時間反應「麻豆文旦之亂」擾亂價格，讓農委會及時反應處理。

陳吉仲說，包括大果文旦收購、農產初級加工、農產冷鏈技術、農機具補助農民，都是蔡總統指示農委會交辦照顧農民政策，推動後保證農民收入提高，明年要繼續推動，希望蔡總統繼續連任。

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