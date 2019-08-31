二哥遭爆列入郭董副手名單 侯友宜首度回應了...

2019-08-31 11:46

〔記者周湘芸／新北報導〕鴻海創辦人郭台銘幕僚蔡沁瑜近日透露，郭若要參選，會獨立參選，週刊今更爆出郭陣營鎖定的副手名單包括高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒，同時也是新北市長侯友宜的二哥。侯友宜今出席活動被問到表示，自己和哥哥從不談政治，也不知道這件事，「要選舉的就去選舉，要做事的就好好留下來做事。」

侯友宜今談到哥哥被列入郭董副手名單，他先是指出「他就是個醫生嘛！我只知道哥哥一直很專心在照顧病患，長期都在南部服務」，並強調，兩人雖然感情好、無話不談，但從來沒有聊過政治。

侯說，自己平時不會看週刊，是今天上車前得知記者要問此事才知道。而哥哥每天都在做學術研究，帶著高醫團隊去照顧很多病患，自己都忙得不可開交，「還有心情去管這檔事嗎？」

被媒體追問是否支持哥哥擔任郭董副手？侯友宜表示，很多事不能替哥哥回答，大家應該去問他一下，他到底什麼想法自己也沒有問過，昨天知道哥哥還在日本，不知道今天是否返台，只知道他還在專心當醫生。

侯友宜說，哥哥從來不給他建議，自己也從來不給哥哥建議，因為大家都長大成人，各有各的想法，每個人扮演好自己的角色，就像自己今天當市長就好好把工作做好，「選舉都一時的，我們要好好靜下心來，要選舉的就去選舉，要做事的就好好留下來做事。」

另外，被問到韓國瑜9月8日若來新北市是否會到場支持？他則說，「有要來嗎？我都還沒聽到這個消息」，現在就是好好做好市長角色，並重申「該選舉的去選舉，要做事的好好留下來。」而面對媒體追問「選舉」是否指韓國瑜？侯則表示，很多立委都會選舉啊，那自己就是好好做好市長角色。

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