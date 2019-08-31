想打破「明文」規定 藍營、林國慶組聯盟

2019-08-31 10:37

〔記者施曉光／台北報導〕為扳倒「英系大將」、民進黨立委陳明文，拔除綠營在嘉義縣山區根深蒂固的勢力，國民黨最近與「友軍」前民進黨立委林國慶達成共組「打破『明文』規定聯盟」的合作默契，但基於尊重藍營已進行黨內初選登記程序，因此林同意國民黨先提名黨內唯一人選，也就是去年參選嘉義縣山區最大票倉的民雄鄉長，僅以140多票落選的民進黨創黨黨員許能通，林、許將先各自努力，待11月18日選委會正式登記前，再協調共推一個最強人選上陣。

國民黨9月4日中常會除預定通過提名前黨主席洪秀柱參選台南市第6選區立委選舉，也可望一併通過許能通案。據指出，國民黨主席吳敦義在28日中常會上對於中常委提及洪秀柱願意參選藍營艱困選區表達感謝，並以「其志可嘉」、「豪情壯志」肯定洪。

林國慶的父親已經幫林完成戶籍遷移至嘉義縣竹崎鄉，國民黨與林國慶日前接觸協調後也達成合作默契，即類似台北市第1選區國、新兩黨的合作模式，黨內先確定代表人選，再與黨友協調共推一位最強人選。

黨內人士指出，許能通已在積極勤跑選區，林國慶方面則稱不會跑地方行程，但維持每天上政論節目曝光，正式登記時再看林、許兩人民調支持度決定最強人選，然後共組「打破『明文』規定聯盟」。

黨內人士表示，大家的共識就是如果力量分散，一定無法打破「『明文』規定」，基於尊重國民黨已辦理過初選登記，且目前非綠營勢力要立刻定於一尊，還有一點困難，因此林國慶願意讓許能通先跑選舉，到了11月誰能凝聚嘉義縣山區所有要打破「『明文』規定」的力量，大家就共推這個人參選。

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