〔即時新聞/綜合報導〕台灣基進發言人陳柏惟征戰台中市第二選區,將對決顏清標之子顏寬恆,他近日造訪國民黨中央黨部,看見建築物內陳設的蔣中正畫像,砲轟:「當初你沒護台,現在他們不反共。」

陳柏惟說,自己30日參加一個「覺得要拍照自保的節目」,原因在於「錄影地點在台北市八德路國民黨部」,他搭計程車現身之後,被媒體記者看到,對方反應是「眼睛比保齡球還大」,錄完影下樓後,看見2樓通往1樓手扶梯入口處的牆面上,貼有蔣中正的畫像。

陳柏惟對此表示「Blue who say and whose」,並認為「你(蔣中正)當初如果『反共護台』早就台獨了,你護的只是中國的國民政府,當初你沒護台,現在他們不反共,結果被你鎮壓屠殺的台灣人民被共產黨叫台獨狗,真的是比悲傷還悲傷的事。」

不少網友認同陳柏惟的看法,紛紛留言說,「好諷刺的海報啊,他們自己經過時都不會覺得心虛嗎?」、「畫面沒拍到最重要的部分~那個像墓碑的底座聽說裂開了」、「超悲哀的台灣人民,跟著來台的老兵也很慘」、「蔣幫集團來台鎮壓那是一段很恐怖的鬼故事了」。

