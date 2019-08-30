反送中》北市公館連儂牆 明將進行「告別及傳承儀式」

2019-08-30 22:02

〔記者楊心慧／台北報導〕台灣民眾聲援香港反送中運動，上個月26日在北市公館地下道張貼各式留言小紙條，效法香港街頭「連儂牆」聲援香港，但2小時遭台北市新工處拆除，在多位議員的奔走下，才終於得以讓「連儂牆」重現，不過如今租借期限僅到9月10日，「香港邊城青年」明上午將在11時舉辦「告別及傳承儀式」。

香港反送中議題延燒，為將寫滿民主聲音的紙條移到其他地方和清空場地，租借路權的期限將延至9月10日，而明天由在台灣的香港人所組成的「香港邊城青年」將在台大正門前、地下道入口先舉行「告別及傳承儀式」，以此結束公館連儂牆活動。

香港邊城青年表示，雖然租借時間延期，但還原牆壁需時間，因此大家決定在明天、也就是5年前人大關上「真普選」閘口的當天舉行「告別及傳承儀式」，同時展開全民連儂的運動，將在路權結束前把牆上民眾聲音轉移到其他場地，盼台灣撐香港的聲音能夠遍地開花。

今天在晚間公館地下道仍有不少人，現場連儂牆上貼滿紙條，像是「今日香港，明日台灣，記住中國如何對待香港，改天就會這樣對台灣」、「守護自由台灣撐香港」、「香港加油！身為台灣人的我支持你們！」等，紙條數量已難以計算，粗估最少有上千張以上。

現場有2個約5、6歲的孩子在地下道不斷說著「香港加油！香港加油！」2位孩子的母親表示，剛好有時間帶孩子過來看看，想讓孩子了解時事，希望他們能夠知道自由民主的重要性，

李小姐表示，剛好路過想來看看，從香港事件可以看到中國政府的不人道，也很擔心台灣未來會變成這樣，希望台灣的領導者能捍衛台灣主權，別向中國政府妥協。

林小姐指出，希望香港能夠加油，看到香港人被打的影片很不捨，但相信一切的努力都會有成果，盼香港人堅持下去。

台北連儂牆曾在公館地下道、西門町設置，遭北市府清除，後來在公館地下道恢復，不過後來警方認定該活動並非集會遊行，導致活動瀕臨提前結束，經議員協調後改向新工處借路權至9月10日。

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