恆春鎮民代表楊志偉一審判當選無效

2019-08-30 20:12

〔記者李立法／屏東報導〕恆春鎮民代表楊志偉因涉嫌賄選，去年底被屏東地檢署提起當選無效之訴，屏東地院民事庭審理後，採信檢方所提證據，判楊志偉當選無效，可上訴。

屏檢調查，楊志偉的徐姓繼父為了讓楊順利當選鎮代，以每票1000元代價向具有投票權的選民買票，檢方掌握事證，依違反選罷法將徐男起訴後，徐被屏東地院判刑3年半，褫奪公權3年。

屏檢認定楊志偉涉及賄選，遂對楊提起民事當選無效之訴，楊雖否認賄選，但屏東地院法官並不採信，判楊志偉敗訴。

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