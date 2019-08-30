逛逢甲夜市大啖庶民小吃 小英直呼吃好飽

2019-08-30 19:48

〔記者蘇金鳳／台中報導〕總統蔡英文今晚在立委張廖萬堅的安排下逛逢甲夜市，不但點了米血、杏鮑菇，還吃了荔枝冰及黑輪，直呼吃好飽，由於明天是小英的生日，店家還送花給蔡總統，祝小英生日快樂！

蔡英文日前到西屯參訪，就想逛逢甲夜市，但因晚上另有行程，只能作罷，小英今天下午的行程又在西屯，便在立委張廖萬堅安排，一償逛逢甲夜市的心願。張廖萬堅特地安排了目前3家網紅店家逢甲冰果室、阿華黑輪、短腿阿鹿。

蔡英文先到逢甲冰果室，看到冰店前知名的米血及杏鮑菇攤，立刻走到攤前說，兩者都要點來吃，進入逢甲冰果室則點了一碗荔枝冰，直呼好吃，把荔枝全吃光。

小英說，她前一陣子喝了很多可樂，晚上吳思瑤還她吃麻辣火鍋，胃不舒服了兩週。

由於明天是小英生日，逢甲冰果室老闆則是今天生日，他直說，非常高興蔡總統在她生日前一天來店裡吃冰。

蔡英文接著徒步到文華路的阿華黑輪攤位前，她原本要把黑輪帶回家吃，點了豆皮、高麗菜捲、海帶、黑輪等，大約100多元，大家看到小英點了這麼多，都覺得很好玩，小英直說要帶走，不過，店家希望能蔡總統留下來吃，大家終是都留下，小英直呼吃好飽，還說今天沒有人可以管她，可盡情吃！

最後一站，蔡英文到短腿阿鹿朝聖，買了餅乾，要品嘗看看目前年輕人最愛的美食，民眾搶著跟小英拍照，當小英離開後還喊：「總統我愛你！」

總統蔡英文今天下午的行程安排在台中，先到南屯參加107歲人瑞劉陳畫老太夫人的公祭，再參訪逢甲大學校區及櫻花棒球場，傍晚則用到逢甲夜市品嘗美食。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法