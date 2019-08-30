港警大舉逮人 林佳龍：支持所有為人權、民主奮鬥的香港人

2019-08-30 21:15

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕香港眾志秘書長黃之鋒、成員周庭及香港民族黨召集人陳浩天等人今天突遭港警無預警逮捕，交通部長林佳龍今日下午出席「複視：環境、公路、人－走過莫拉克風災」特展開幕時，針對他用選舉補助款所成立的光合教育基金會，原要邀請香港眾志秘書長黃之鋒9月來台，但他黃之鋒今早已遭港警逮捕事件表達看法。林佳龍表示，對於黃被逮感到震驚跟遺憾，法治社會政府要逮捕人，要有非常合法、正當的理由，雖然他對案情不是完全清楚，但還是呼籲香港政府當局尊重法制。

林佳龍表示，雖然光合基金會是他將市長選舉補助款捐出來所成立，但基金會是有董事會，相關活動都是由董事會來決定，包含群眾募資、支持有意義創業、生態文化關懷等；基金會裡面人員組成，有非常多來自各領域傑出人才，秉持取之社會用於社會概念，希望可以為台灣做更多事情。

對於詢問黃之鋒原本來台行程，是否會拜會民進黨，林佳龍說，他有了解光合基金會7月就有聯絡到黃之鋒希望他來台灣演講，但因故一直拖著尚未真正成案；黃之鋒原本若順利來台灣，應該也會安排自己的行程，基金會主要是安排他來演講。

林佳龍表示，香港一國兩制的失敗、香港面臨的處境，台灣社會很關心，他支持所有為了人權、民主奮鬥的香港人，因為台灣過去也走過這條路，並曾經受助於國際支持，希望香港這次反送中訴求，能夠得到政府善意回應。

另外，對於台北市航空運輸商業同業公會，今日上午召開研討會，相關出席人員多贊同立法設置罷工預告期。林佳龍表示，他一直是支持航空業有罷工預告期，因為航空業罷工規範不夠明確，雖然有警告性質，但缺乏明確預告；期望能藉由這幾次罷工後，可建立更好制度，既保障勞工罷工權，也不會傷及無辜旅客、旅行業者。林佳龍說，目前行政院有政委在跨部會協調，他出席任何協調會都是表達上述態度，但政府是一體的，最終要怎麼做，都會配合行政院協調。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法