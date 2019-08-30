行政院施政報告：同婚專法上路 破千人登記結婚

2019-08-30 22:39

〔記者彭琬馨／台北報導〕行政院施政報告今送抵立法院，在司法及法制的項目中，報告提到，為完備現代法制，行政院依照大法官釋憲結果，擬定「司法院第748號解釋施行法」，並於5月17日三讀通過，5月24日正式實施；短短一個多月的時間，報告指出，截至今年6月底止，各地戶政事務所已受理1290對同性伴侶的結婚登記，另則有2對終止結婚登記。

施政報告依往例分為內政、外交、經濟及農業、財政及金融、教育文化、交通及建設、司法及法制與勞動衛生等八大類，共計有85頁的篇幅。

針對本月23日大法官針對年改釋憲的結果，行政院在施政報告中表示，行政院尊重大法官釋憲結果，退休軍公教再任私校而停領退休俸者，初步統計為1169人，將盡速進行必要的配套處理與修法；報告也說，未來規劃持續推動「公教人員保險法修正草案」、「勞工保險條例部分條文修正案」。

此外，報告表示，去年底發生震驚全台的普悠瑪列車出軌事故，行政院旋即組成行政調查小組進行事故調查，對台體進行總體檢，並同步修正相關法律，同時依據三讀通過的法案成立「國家運輸安全調查委員會」，該委員會已於八月一日正式成立，權責為針對航空、鐵道、水路與公路的重大運輸事故進行獨立調查。

針對兩岸關係，施政報告以「穩健推動兩岸關係，維護主權守護國境」為題，內容提到，因應中共「習五條」後兩岸情勢嚴峻挑戰，政府將持續落實總統提出的因應及反制「一國兩制台灣方案」的指導綱領；此外，持續推動兩岸訂定協議監督條例的法制作業，對一般兩岸協議的協商作通案性規範。

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