韓國瑜10月訪美 吳釗燮指示外館不涉入競選活動

2019-08-30 19:06

〔記者呂伊萱／台北報導〕高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜10月將訪美，外交部長吳釗燮今天表示，外交部支持市政交流，將提供必要協助，但若涉及選舉，不論是哪一黨，外交部都應該保持行政中立，不能涉入競選活動，也不可能協助安排。

韓國瑜規劃於10月二次訪美，規劃走訪東西岸僑界爭取支持。

吳釗燮今天回應媒體詢問時鄭重宣示，外交體系應維持行政中立，不分黨派，為國家爭取國家利益。吳釗燮強調，不論是哪一黨，外交部都應該保持行政中立，不能涉入競選活動，也不可能協助安排。

吳釗燮說明判斷標準在於，地方首長交流訪問會有相應規格，如果是單純進行城市交流，外交部予以支持，但若從事政治選舉活動，例如場內有競選旗幟、呼口號等，外館就應該保持行政中立。

吳釗燮以自身例子說明，他於2007年擔任駐美代表時，即使是在民進黨政府服務，民進黨總統參選人謝長廷訪美時，「競選場合我自己絕對不會進去」。

吳釗燮也不評論韓提出的「發財外交」，僅回應說，政黨候選人有提出政見訴求的權利，評判權在於選民，惟需要外交部說明政策時，外交部會為政策辯護。吳釗燮強調，外交不分黨派，不應當作內政或選舉來看，如果現在美日關係打好，以後政府也可以繼續推展。

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