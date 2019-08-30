原住民福利保障多？ 台東縣議會爆原漢激辯

2019-08-30 20:25

［記者黃明堂／台東報導］台東縣議會漢人議員今天針對原住民享有多項優先、福利，大鳴不平，包括55歲可裝假牙、保留地可取得所有權、幼兒園就讀優先，認為不公不義，甚至釀族群對立。部分原住民籍議員則認為，漢人應向中央爭取一樣的福利，不應修理原住民。

縣議會臨時會今天審查縣府原民處追加減預算，在激烈的原漢爭議中，議員陳宏宗認為原住民的錢太多了，提案刪除縣府原民處2200萬元的原住民禁伐獎勵金追加預算，原住民籍副議長林琮翰則反對，大會主席裁示表決，但清點在場人數不足，宣告流會。

漢人議員陳宏宗及林參天說，什麼叫做傳統領域？為何在平地建設還要部落會議通過？漢人承租國有地幾十年也拿不到所有權，原住民在保留地租5年就可取得，有100坪還可以蓋房子，原住民55歲就享有裝假牙補助，就讀幼兒園，原住民小孩也優先。

林參天說，他個人向來最挺原住民，但他希望政府該為原住民做的是，協助振興經濟，而不是用族群不平等的方式給福利，造成社會對立。

原住民議員古志成則說，「原住民很可憐，一直被罵，好像求中央給我們！」他說，「我們被漢人殖民，講漢人的話，用漢人的東西，牙齒壞了，很卑微地爭取到55歲裝假牙，你們為何針對我們爭取到的去排斥，可以去向中央爭取啊」，他希望不要借題發揮，如果要修理原住民，大家來搞嘛！

包括鄭崗山、林琮翰、楊清順等原住民議員，及自稱半個原住民的林威志議員，都要求原住民行政處長方銘總對於爭議要講清楚，勿讓外界誤解。

方銘總說，原住民相關保障，都是中央所訂，地方是執行單位，法令有時空背景，政策福利有歷史背景。

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