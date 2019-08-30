港警逮捕黃之鋒等人 民進黨拋「三不」籲北京展開對話

2019-08-30 18:54

〔記者彭琬馨／台北報導〕香港眾志秘書長黃之鋒、成員周庭及香港民族黨召集人陳浩天等人今天突遭港警無預警逮捕，黃之鋒並原定受交通部長林佳龍成立的光合教育基金會之邀，規劃於9月訪台。民進黨副秘書長林飛帆召開記者會說，這個狀況讓人擔心，是否是中國對維權律師大逮捕709事件的翻版，林飛帆提出「三個不要」，呼籲北京與港府「不要錯估情勢」、「不要一意孤行」、「不要濫捕濫訴」。

而最新消息指出，黃之鋒與周庭遭控涉嫌煽惑他人參與未經批准的集結等3項罪名，下午出庭後被裁處1萬元港幣（約新台幣4萬元）保釋。

民進黨副秘書長林飛帆、民進黨戰情及中國事務部主任林琮盛、發言人薛呈懿共同召開記者會。林飛帆說，從反送中事件發生以來，香港警方已經逮捕900人，也有多位社運人士被暴力毆打，加上今天黃之鋒等人被捕的訊息，這種狀況讓人擔心，是否與過去中國對維權律師大逮捕709事件的翻版。

林飛帆提出「三不」，呼籲北京與港府不要錯估情勢，香港的和平穩定是全世界關注的，北京若是冒進採取行動，不利於中國對外關係發展；不要一意孤行，應與香港民間社會展開對話，以對話取代鎮壓；第三則是不要濫捕濫訴，香港獨立的司法系統與法制地位，是香港獨立繁榮的穩定支柱，若北京與港府跨越界線，複製中國以政治干預司法的模式，將難以得到國際社會支持。

針對黃之鋒被捕是否與9月規劃來台有關，林飛帆說，據他了解，黃之鋒此趟訪問，拜訪的不只是台灣，也有德國與其他國家，台灣只是其中一站，他認為，黃之鋒被逮捕的罪名，跟台灣的活動沒有直接關連，未來也會密切關注，北京是否會以此為藉口壓制、逮捕其他人。

黃之鋒原預計9月初受光合教育基金會邀請訪問台灣，也將拜會民進黨。

相關新聞連結：

反送中》港警24小時逮7人 黃之鋒、周庭1萬港幣交保

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法