「到底選市長還選總統」？ 學者：韓陣營競選路線已錯亂！

2019-08-30 17:39

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委許淑華、孫大千與陳麗娜等多位高雄議員，昨日召開記者會，矛頭再度指向高雄氣爆善款問題。對此，台師大政研所教授范世平質疑，「到底是要選總統還是市長」？范世平也說，當市政與國政糾結在一起，看得出韓國瑜陣營的競選路線已經出現錯亂。

范世平今（30）日在臉書PO文表示，韓國瑜針對高雄氣爆善款案，其實就是針對陳菊，但這是高雄市政問題，不是全國性議題，高雄市以外的人關注有限。究竟韓國瑜是要選總統，還是選市長連任？范世平指出，當市政與國政糾結在一起，看得出韓國瑜陣營的競選路線已經出現錯亂，既沒有清楚的戰略，也沒有具體的戰術，完全欠缺節奏感，變成想到哪裡打到哪裡。

此外，范世平也質疑表示，參與記者會的議員陳麗娜，就是與謝龍介一樣，都說看到韓國瑜車上有裝追蹤器的那位，但到目前她都沒交代追蹤器長什麼樣。為什麼韓國瑜要謝寒冰不要再談追蹤器事件？韓說有苦衷，是什麼苦衷？韓當初指名是蔡英文政府與國家機器安裝的，怎麼現在不追究了呢？

最後，范世平也推測，對參與2020總統大選態度曖昧的郭台銘，去了沙烏地阿拉伯，公開了行程，「看來他參選的意願越來越明顯，與韓國瑜正面衝突的可能性也越來越高」。

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