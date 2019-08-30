韓國瑜稱愛情摩天輪被卡 管媽批作秀

2019-08-30 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜先前拋出的「愛情摩天輪」計畫，今舉行招商說明會。市府提出的建議開發基地，以「高雄港4-8號碼頭」、「16-18碼頭」、「21號碼頭」等空地為主，另一處為「第69期重劃區」。對此，民進黨立委管碧玲粉專今下午發文表示，可能地點中「3個與我有關」，並自爆「中央從前也卡過我」，不過卡不卡有理由，「不會衝著韓市長」。

「管碧玲 （kuanbiling）」表示，當年她想找國家藝術表演中心（即如今的衛武營）所在地時，「第一優先就是要在蓬萊港（航港局管轄）區」，並稱當時想做雪梨模式的兩廳院，「結果中央卡我！港區土地無法釋放！」

「管碧玲 （kuanbiling）」指出，「我的計劃比愛情摩天輪更好，我都被卡了！」若此次愛情摩天輪被卡，「不是衝著你來喔！這是我可以做見證」。管媽接著憶述，後來她推動流行音樂中心時，也曾「爭取16到18號碼頭（港務局管轄）」，但依然「被卡」，並向韓喊話，若這次再被卡，「一定也不是衝著你來」。

「管碧玲 （kuanbiling）」提到，至於她推動保留的古蹟中都磚窯廠，若選此處會卡韓的，是「文化資產保護法」，依法需執行嚴格審查程序，「也絕對不是衝著你來的」。

「管碧玲 （kuanbiling）」提及，被卡當然有遺憾，但國家整體開發建設有許多必須考量的因素、產業發展布局無法僅做單一思考。管媽強調，「中央卡我」藍綠都有，「我都沒有感到中央是衝著我來，這個部分，我願意與韓總分享」。

「管碧玲 （kuanbiling）」直言，「今天的程序，整個是不對的，規劃重大建設，總要先做研究和協調，才能找到可行性」，但現在「可行性有嗎？協調得成嗎？」質疑「幕僚又讓市長變成外行人作秀，然後當作政治操作，用來當作把責任推給別人的藉口」，令人搖頭。

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