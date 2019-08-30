愛情摩天輪招商 韓國瑜誇稱將投資百億元

2019-08-30 16:01

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜口中「千呼萬喚始出來」的愛情摩天輪暨複合商業開發招商說明會，今天下午登場，共有31家廠商、59人參加，高雄市長韓國瑜誇稱這是100億以上的投資案，可創造3千個工作機會，預計明年4月公開評選出最優廠商啟動開發。

今天的座談會，邀請休閒娛樂、不動產開發、百貨、壽險等國內外開發商與會，市府提出4處建議開發基地，以高雄港4-8號碼頭、16-18碼頭、21號碼頭等3處空地為主，另一處則為第69期重劃區，坐擁愛河美景。

韓國瑜致詞時說，共有31家廠商、59位貴賓，遠從加拿大、歐洲、香港、日本打電話來希望參加，歡迎海內外廠商參加招商說明會。「愛情摩天輪衍生的愛情產業鏈，架設在全台唯一的愛情之河，意義重大。」

韓國瑜表示，人一輩子都被情困住，親情、友情、愛情等，他希望用愛情概念，包裝愛情之河，未來將在12月公告，希望明年一切順利可以開始施工。

媒體問說，今天的30分鐘招商說明會，不對外公開，是否擔心恐招致負評？韓國瑜有點動怒的說，今天是招商說明會，「在網路上黑我們的已經到不可思議的情況」，前面30分鐘是先說明，後面由經發局跟31家廠商慢慢報告，這有什麼好質疑批判的？

針對愛情摩天輪的土地問題？韓國瑜回答說，經發局找了6個地點（應指最早），還要看廠商意願，經過土壤調查，並與相關單位配合。

媒體問說，如果最後決定的地點不在愛河，可能從愛河摩天輪變成高雄港摩天輪？韓國瑜強調「尊重」。他說，這麼大投資，估計台幣100億以上，創造3千個工作機會，今天是第一步招商說明會，請大家不要急。

高雄市都發局指出，高雄舊港區1-10號碼頭、16-18號碼頭、21號碼頭，佔地面積共32公頃，是港區最精華土地，若繼續荒廢閒置，實在可惜，為加速港區的開發，市府與港務公司於2017年初，共同合資成立的土開公司，就是要來負責開發經營這塊土地。

經發局說，說明會後，將儘速彙整廠商提出的意見，提供土開公司以及民間的土地所有權人參考，同步啟動協商媒合機制，全案預計明年4月公開評選出最優廠商啟動開發。

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