時力秘書長 27歲正妹吳佩芸接任

2019-08-30 16:48

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量黨主席徐永明今天召開「2020時代力量黨務季選舉應援團隊」記者會，同時公布新任黨務主管名單。秘書長由年僅27歲、曾代表時力參選台中市議員的吳佩芸接任，副秘書長則由台中市黨部執行長簡嘉佑、桃園市議員簡智翔、基隆市議員陳薇仲接任。

時代力量新任黨務主管今天在先後3任黨主席黃國昌、邱顯智與徐永明的陪同下召開記者會。現任黨主席徐永明表示，這個團隊除資歷完整，平均年齡只有31.5歲，盼能透過團隊年輕化的方式，讓基層民代與黨工溝通更加密切。

要用女性身分 炸裂台灣新政治的本質

吳佩芸在記者會上表示，她是八年級生、今年27歲，但她相信在台灣的新政治不會因為年齡有所限縮，她並強調，要用女性身分，炸裂台灣新政治的本質；針對香港多位社運人士遭港警無預警逮捕，吳佩芸以時力準秘書長身分，呼籲「港府與其背後的中共政府」應立即釋放這些被逮捕的人士；吳佩芸強調，港府不應打壓人民訴求，真正暴力是蠻幹的政權體制，應該開花的是自由民主聲音。

針對明年選舉目標，時代力量今發布新聞稿表示，2020大選目標就是成為國會關鍵力量，在8個常設委員會至少都有一席委員，為民問政揭弊、把關預算。黨主席徐永明並說，盼以200萬票撐出6席不分區立委席次、250萬票當選8席不分區立委席次的目標邁進，希望集大化第三勢力選票，在藍綠皆不過半的新國會中，成為以「人民利益優先」的關鍵力量。

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