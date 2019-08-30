副總統人選 林俊憲：不必急於亮底牌

2019-08-30 17:33

〔記者王捷／台南報導〕民進黨立委林俊憲今天參加宗教團體表揚大會，在會後問到關於民進黨副總統人選以及地方選舉，林俊憲認為，民進黨是目前執政黨，人才相當多，不必急於在這時候亮底牌，會按照既往的計畫，在各地成立後援會、競選總部，組織輔選團隊，國民黨內部整合問題，士氣、支持度持續往下掉，應該要密切注意「郭柯王」的動向，他預計9月中就會比較明朗。

目前民進黨傳出多位副總統人選，對這個問題林俊憲說，民進黨人才濟濟，目前被媒體點名的副總統人選都非常優秀，民進黨整合、團結，副總統人選不是問題，副總統陳建仁也做得很好，這4年來扮演了非常好的角色。

林俊憲認為，對民進黨來說，已經沒有所謂舒適圈，每個地方的選舉，大家都非常努力、緊繃用盡全力選舉，對未來選舉，民進黨在台南一定要結合總統大選，現在的立委就是要拿過去的作為，展現政績，向他在國會是績優立委，為地方爭取的預算、當作中央與地方的橋梁，為市政府解決問題，都是可以向民眾訴說的政績。

對於總統選舉的問題，「郭柯王」參選對民進黨影響，林俊憲認為，國民黨在現實與情感上有矛盾，所有的民調顯示，蔡英文對上韓國瑜，小英贏韓最多，但郭台銘參選，小英贏韓國瑜反而會縮小，所以造這樣的民調看來，國民黨應該拜託郭台銘選才對。

林俊憲說，國民黨假設郭台銘不選，票就會回到國民黨身上，他很質疑，他認為郭台銘拿到民進黨的票比較多，不管如何，選舉只要有「三腳督」就會帶來衝擊與變數，第三者一定會被棄保，那誰是第三者？如果「三腳督」民進黨未來不只要選第一，還要注意誰第三，如果是韓國瑜第三，那民進黨就麻煩了，如果郭台銘第三，那民進黨相對壓力小，因為投韓投不下去就會支持民進黨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法