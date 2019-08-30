鬧內鬨！花蓮縣黨部遭黑衣人闖入 國民黨中央譴責

2019-08-30 15:11

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨花蓮縣黨部今遭多位黑衣人士闖入，國民黨中央下午聲明強力譴責，該黨並強調，聚眾侵入辦公廳舍，已屬於準暴力事件，呼籲警方應強力執法，保障合法者的權利。

國民黨指出，花蓮縣黨部在近11時40分，突遭闖入約30餘名穿著黑衣的不明人士，黨部工作人員立刻報案，警方以現場無衝突爆發，沒有違法事實為由，並未驅離鬧場不明人士，但聚集人士最後已於12點50分左右離開。

國民黨指出，闖入黨部人士據悉為縣黨部部份離職員工與民意代表，其中離職員工金人望以民眾服務社總幹事身份持租賃契約表示，縣黨部辦公廳舍已於今年1月由前花蓮縣黨部主委鄒永宏出租給花蓮縣民眾服務社，該員並語帶脅迫強力要求縣黨部工作人員離開辦公廳。

國民黨花蓮縣黨部書記長胡慧君則表示，現場辦公廳舍屬於黨中央財產，土地也是由中央黨部向縣府承租，黨中央已今日以雙掛號方式去函各相關團體與人士說明財產歸屬，縣黨部係屬於黨內組織，並非獨立法人，無權以代表人身份出租辦公廳舍，前任花蓮縣黨部主委從未告知中央黨部該項租賃契約，契約百分之百無效，胡慧君並強調，將追究刑、民事責任。

胡慧君指出，部分人士不該口口聲聲愛黨，卻不斷以製造法律爭議的手段，來影響縣黨部的正常運作，發生今天的事件，雖然沒有暴力脅迫，但也足以令工作人員心生恐懼。

國民黨中央呼籲黨內同志，大選在即，莫因部份理念不同，製造黨內爭端，傷害黨部的形象，破壞黨內團結，對30餘名穿著黑衣的不明人士闖入花蓮縣黨部，國民黨中央黨部嚴厲譴責這種行為。

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