宗教團體表揚大會 陳建仁：將獨立設宗教司

2019-08-30 14:48

〔記者王捷／台南報導〕副總統陳建仁與內政部長徐國勇今天到台南參加宗教團體表揚大會，陳建仁說，宗教團體歸類在內政部民政司中，但總統蔡英文肯定宗教對社會的奉獻，規劃將宗教團體獨立成立宗教司，希望宗教團體未來繼續發會大愛來做每一件小事。徐國勇則說，大家都知道警政署在內政部，警察常說治安工作做好，社會就會平靜，但他認為不同，如果宗教沒有發揮安定力量，警察一定會很忙。

陳建仁說，宗教本質是為了服務大眾，帶給人民安定與勇氣，宗教的教化人心、撫慰，都替社會帶來穩定的力量，因為信仰讓大家可以對於不認識、沒有血緣關係的人，都能夠心存慈愛，在幫助的過程中學習感恩、知福，宗教團體也運用大眾的捐款替社會奉獻。

陳建仁曾參加一場天主教教廷在台灣的會議，讓各教派來看台灣自由宗教的特質，彼此又能和諧幫助亞太地區，特別是自由開放的地區做了很多服務，又一次他參加一次宗教會議，一位修女向他道謝，並感謝慈濟在菲律賓水災的時候，第一時間趕到現場協助，陳建仁說，他也一直沒機會公開表揚慈濟，要謝謝慈濟在各地的協助，讓台灣被世界認為是慈悲、善良的國家。

另外，政府推動的幼兒教育、長照，有部分是靠宗教團體的幫忙，充分響應蔡政府對社會政策的計畫，對社會穩定有不可抹滅的力量。陳建仁說，台灣是充滿活力的國家，在2018年，幸福度台灣排名是亞洲第一，台灣人對外國人的普遍友好程度，被國外網站人為台灣是第一名，證明宗教對人民的教化，政府保障信仰自由，也促使宗教能多元融合發展。

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