國防預算》國軍玩新科技！ 將花2.5億元研發未來動力服

2019-08-30 13:35

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍持續透過「國防自主」研製新型軍備，有趣的是，根據國防部今日送抵立法院的明年度預算書顯示，軍備局明年至2023年編列4年期預算，將耗資2.5億元推動「肌耐力增強行動力外骨骼系統研製與驗證」案。根據外國實例，如這套系統用於單兵，可增強其負重力、敏捷度，也可降低受傷風險。

根據軍備局明年度預算，「肌耐力增強行動力外骨骼系統研製與驗證」將配合政府經濟、刺激內需、技術創新、協助廠商成長的政策，因應未來區域安全局勢和展業發展需求，依循國際軍民兩用前瞻科技發展趨勢，研發智慧機械產業肌耐力增強行動力外骨骼系統關鍵技術，及工業、國防等應用，厚植產業研發自主能量，並建立軍民兩用產業基石，達成「發達國家經濟」和「強化國防自主」目的。

根據軍備局編列的跨年度預算，明年將先行執行感測器選取佈局，建立穿戴者意圖估測模型和分析，預算約4300萬元，後年則進行軟體模擬技術，2022年實施多重感測器資料融合、移動意圖行為估測，2023年則完成計畫穿戴者變異性的評估，以及智慧化參數即時估測機制。

事實上，軍方媒體《青年日報》曾在去年報導，美國陸軍第10山地師，曾實測「機器外骨骼」裝備，且這套由美商洛克希德馬丁研製的裝備，能減少士兵傷害、加大其負載重量，並協助部隊輕鬆在戰場上移動。

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