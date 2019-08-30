郭台銘要獨立參選拒政黨「門票」 連署登記時程、人數看這！

2019-08-30 13:28

〔即時新聞／綜合報導〕前鴻海董事長郭台銘今（30日）回國，外界持續關注其參選動向，外傳親民黨黨主席宋楚瑜要給郭「門票」，用「政黨推薦」取得參選總統的入場券，不過郭幕僚婉拒，稱若要選要以獨立參選形式，意味著郭台銘必須在9月17日前至中選會辦理，繳交100萬元保證金，必須在11月2日前送交連署書，連署達28萬384人才能取得參選資格。

2020總統大選逐步逼近，現任總統蔡英文通過民進黨初選，爭取連任，而國民黨初選，則由甫就職高雄市長的韓國瑜勝出，除了國、民兩黨外，親民黨、時代力量因上次立委選舉政黨票獲6％以上，也可自行推薦正、副總統候選人，外傳親民黨黨主席宋楚瑜要給郭「門票」，不過今郭陣營表達婉拒之意，強調會以獨立參選形式投入大選。

中選會選務處長謝美玲日前受訪表示，未獲政黨提名的獨立參選人，要在9月13日至17日這5天期間，向中選會申請為總統被連署人，申請人應繳交100萬元保證金，在11月2日前把連署書送交中選會。

依《總統副總統選舉罷免法》規定，這次總統大選連署通過門檻為28萬384人，若屆時連署人數不足14萬192人，100萬元保證金將被沒收。

中選會將在11月18日至22日期間，正式受理總統、副總統選舉候選人登記之申請，由政黨提名及通過連署法定門檻的參選人，要在這段期間內前往中選會登記。

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