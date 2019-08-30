反貪反賄 屏東縣府與33鄉鎮市簽署廉能宣言

2019-08-30 12:51

〔記者羅欣貞／屏東報導〕明年1月就有總統與立委選舉，為展現反貪污反賄選的決心，屏東縣政府今天（30日）舉辦「屏安陽光 三三鄕廉」研討會，縣長潘孟安邀集33鄉鎮市長，共同完成簽署「廉能宣言」，法務部廉政署長鄭銘謙、屏東地檢署檢察長葉淑文等人也到場見證。

屏東縣長潘孟安會中表示，讓廉能成為縣府團隊的核心價值，是縣府對人民的承諾及首要施政願景，也是人民對政府最基本與卑微的要求，縣府推動廉政業務不能只有縣府團隊本身，更需要各鄉鎮市公所，以及其他機關的協力推動，今天許多鄉鎮市長、公所主管及民間團體代表都親自出席與會，代表各機關單位對廉政議題非常重視，縣府團隊相信「33+1」必定能創造出屏東反貪反賄的極大能量。

今天（30日）的研討會，特別邀請主管全國廉政業務的法務部廉政署鄭銘謙署長指導，屏東地檢署葉淑文檢察長、法務部廉政署南部地區調查組黃元冠組長、審計室陳茂富副主任等人也以檢察、廉政、審計機關的角度提供深度意見交流。

會中並研討「鄉鎮市公所發生涉貪案件原因探討及防制作為」及「縣府暨各鄉鎮市公所針對民間團體補助款之弊失探討及提升使用效益精進作為」等廉政議題，縣府期望藉此共同加強屏縣廉能工作的落實，為鄉親創造最有感的廉政服務。

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