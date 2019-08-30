不捨勇警追車殉職 徐國勇：未來會加強SOP

2019-08-30 12:22

〔記者王捷／台南報導〕汐止警分局警員薛定岳因為追查王姓嫌犯，最後遭對方追撞身亡，內政部長徐國勇在第一時間曾表達不捨，並從優撫卹，今天徐國勇到台南參加宗教團體表揚大會時，問到這個問題，他簡短指出，對於追車問題有警政署有既定SOP，未來會加強。

汐止分局警員薛定岳追捕攔查王姓嫌犯，因此出了交通意外，撞上安全島身亡，台南這個月也發生類似案例，台南市警三分局追捕攔檢逃逸的陳姓男子，導致最後陳男轎車翻覆身亡，一個案例是警員付出生命，另一個案例則是民眾身亡，雖然警方最後認定三分局的狀況是「尾隨」不是「追車」，但在會議中市警局會議中仍重申，要注現場狀況，並公布警政署針對追車的公告。

警政署近期公告，未來若是面對於交通違規車輛，經攔檢不停而逃逸者，可依道交條例第60條第一項「不服從交通勤務警察或依法令執行交通指揮、稽查任務人員之指揮或稽查」，處1萬元以上3萬元以下罰鍰。

另外，如果攔檢不停的車輛，如果經過酒駕攔檢點不停，如經設有告示之酒測點不依指示停車受檢者，比造酒駕拒測，可以依據道交條例35條第四項罰18萬元。執勤警員在獲得違規車輛的必要資料後，採取事後逕行舉發，避免追車。

但是，如果警員值勤現可疑，有追車必要時，應注意本身安全，警政署公告特別指出，警員的安全是無可取代的，各級主官一定要轉達和宣導。對追車問題，徐國勇則表示，會加強SOP。

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