韓國瑜訪宮廟 盼攜手照顧弱勢族群

2019-08-30 12:45

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今表示，他來高雄1年半，過去天空很容易灰，老百姓受不了，現在7成是藍天，他感到很高興；高市人口數278萬人，其中身障者達14萬人，期盼宗教、善心人士與市府攜手，一起照顧弱勢族群，讓高雄更好、社會安定。

韓國瑜今天上午9時許，參加鳳山代天府安座大典，祈求護佑高雄，鳳山代天府主委蔡忠勇高喊「總統好」、「韓國瑜凍蒜」，現場還有民眾揮舞國旗，宛如造勢場合。

韓國瑜表示，他參加鳳山代天府安座大典，心裡覺得非常快樂，去年來這裡結緣，他18歲離開家，頭一站就是鳳山，他感到很有感情，地方宗教事務一定要熱情，鳳山代天府除了是信仰中心，特別照顧弱勢族群，令人感動。

韓國瑜指出，市府團隊很多事情要做，他1年半前來高雄，天空很容易灰色，老百姓受不了，他常問環保局長，現在7成是藍天，數字還要更高，藍天愈來愈多，他看到藍天很感動、非常高興。

韓國瑜說，高市人口數278萬人，其中身心障礙者高達14萬人、重度障礙者近4萬人，這個數字太過龐大，市府照顧弱勢能力有限，無法面面俱到，照顧到各個階層，需要結合社會力量，拜託地方宗教、善心人士，與市府一起攜手合作，一起照顧弱勢族群，讓高雄愈來愈好，社會愈來愈安定。

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