韓國瑜睡了7小時 今早仍遲到3分鐘

2019-08-30 10:52

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨晚身體不適，一連取消2個行程，今早紅眼參加鳳山代天府安座大典，他稱這幾天行程太過密集，覺得身體有點疲倦，睡了7小時又恢復成「無敵鐵金剛」，不過還是遲到了3分鐘；不過媒體問他前鴻海董事長郭台銘可能參選，「韓朱配」有可能嗎？他均不願回應。

高雄市長韓國瑜昨晚突然因身體不適，臨時取消夜宿新住民家，及今早要訪視前鎮戶所、崗山仔南區老人活動中心的兩個行程，今天上午9時許，參加鳳山代天府安座大典，祈求護佑高雄。

鳳山代天府主委蔡忠勇高喊「總統好」、「韓國瑜凍蒜」，現場還有民眾揮舞國旗，宛如造勢場合，也為韓國瑜參選總統近來面臨低迷民調，表態力挺到底送暖。

媒體詢問韓國瑜身體狀況，韓國瑜表示，這幾天每天行程太多，從上午7、8時，跑到晚上9、10時，昨晚跑到11時，活動、講習、開會太密集，連續幾天下來，身體感到不適。

韓國瑜指出，昨晚跟新住民座談，再到新住民家裡聊一聊，談她嫁來台灣二十多年，小孩的教育問題、經濟問題、文化認同問題，還有身份解決問題，聊到晚上11時許離開，基本上所有意見都交換完畢。

韓國瑜說，這幾天行程太過密集，他昨晚覺得身體有一點疲倦，謝謝新住民的朋友後，晚上11時許離開，他大約睡了7個小時，今天上午又感覺自己是「無敵鐵金剛」。

媒體問他前鴻海董事長郭台銘可能會參選，另「韓朱配」有可能嗎？韓國瑜均不願回應，與主委蔡忠勇、民眾大合照後，就搭車離開現場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法