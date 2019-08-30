陳明通：台灣是中共佈署「三大法寶」的最前沿

2019-08-30 10:23

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會今天舉辦「當前中國大陸的發展與挑戰」研討會，陸委會主委陳明通致詞時表示，中共面對內外部發展的挑戰，仍舊操作其革命的三大法寶「統戰、武裝鬥爭、黨建」。而台灣是中共佈署其三大法寶的最前沿，今年初更發表「習五條」，對台推動「一國兩制」的進程，宣示不放棄武力，這是中華人民共和國兼併中華民國的正式宣示。

陳明通表示，中共的制度與治理模式，是發展不可測變數。70年來，中國大陸發展「中國特色社會主義」道路，經濟成長雖取得一定的成果，但治理體制始終是「以黨領政」、「穩定壓倒一切」的集權模式，外界對於中共缺乏民主監督制衡的統治風險，及權力遞嬗真空等問題，已提出警示。

陳明通強調，北京高層在民族復興的強國發展理想下，缺乏民主治理思維、忽略人民的關鍵需求，錯誤壓制人民的基本權利，「政左經右」的路線已經造成社會矛盾持續擴大，發展前景更充滿不確定的變數。

陳明通指出，中共對內高壓嚴控，運用巨大的經濟利益，結合其「銳實力」與「硬實力」，對外破壞民主制度、社會經濟正常運作，更試圖營造有利於共產制度擴張的環境，但其參雜政治企圖的事實，已屢遭國際社會揭露。

陳明通說，中共挑釁的行為不但衝擊台海和平，也嚴重違反國際法和國際關係的和平原則，這種對抗壓迫的制式反應，已使亞洲情勢異常緊張，同時拉大中共政權與其人民和國際社會的隔閡。而台灣捍衛主權民主的決心是區域穩定力量。

陳明通強調，無論在歷史事實及國際法上，台灣從不是中華人民共和國的一部分，台灣人民永遠不會接受北京的「一國兩制」，也絕不屈服於霸權威脅！我們正告北京當局正確研判情勢，維持大國風範、謹慎自持，放棄單邊設計的「一國兩制」對台政治框架、恢復溝通對話、務實處理兩岸關係，才能降低台海情勢一再誤判的風險。

陳明通指出，對岸至今仍不願意面對中華民國，造成兩岸今天的僵局，這個責任在北京！兩岸和平的關鍵在於中國大陸民主改革，而台灣是最佳的學習場域。當前對岸的人民要求基本人權，但民主不是強加、民主不是監控與鎮壓、不是虛假的法律文字，民主是主權在民、人民才是指揮政府的主體。

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