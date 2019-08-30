「國民參審」搶搭末班車 司法院爭取學子支持

2019-08-30 09:47

〔記者吳政峰／台北報導〕我國司法審判史上最重要的變革「國民參審制」已送入立法院審議，列為第九屆第八會期的優先法案，本會期若再不通過，遇到明年總統暨立委改選，國會大換血，法案面臨屆期不連續的問題，只能再重送一次，司法院為了把握最後機會，進入校園內，協助國中以上的學校成立模擬法庭，深化學子們的法治知識，尋求支持。

司法院規劃的國民參審制是3位職業法官加上6位素人法官，合審合判重罪案件，但民團對此有不同意見，經過多番討論後，未於立院第九屆第七會期達成共識，因此，現在只能把握第八會期的最後機會，看看能否出現妥協契機。

司法院指出，為使校園學子了解國民參與刑事審判制度精神，深化校園法治教育，已把法治列車開進校園，協助成立校園模擬法庭，最近一場在屏東縣國立潮州高中辦理，由屏東地院庭長楊宗翰庭長先講解相關法律概念，整個過程中，擔任國民法官的同學勇於表達意見，討論充實；模擬法庭結束後，也討論草案制度本身及法律職涯規劃等。

刑事廳廳長蘇素娥表示，藉由推動校園模擬法庭活動，可以讓校園學子從親身參與的過程中，瞭解刑事司法審判的內涵與基本法律概念，深刻體驗草案所強調的民主式審議精神；同時，參與活動的司法人員，也能夠藉由瞭解不同世代的觀點，豐富自身審判的視角。除此之外，過去二年來司法院所推動的實務模擬法庭，已擴散國民參與刑事審判制度的精神至社會各階層，意義深遠悠長。

司法院強調，國民參與刑事審判制度校園推廣計畫內容包括舉辦校園模擬法庭及校園宣導活動，校園模擬法庭部分，國中以上之學校均可申請，大學部分則限法律系所申請，由司法院提供案例、劇本、道具、法袍，並安排現職司法人員到校協助及指導學生進行模擬。

校園宣導活動部分，則是在各大專院校、系所辦公室或社團，以及國中以上學校既有的學校活動內，結合國民法官制度內容，或規劃國民法官專屬活動而提出活動計畫，司法院將依計畫內容，綜合考量相關條件後，核可協助事項。

本項活動期間至11月30日止，有意申請的國、高中及大專院校，可至司法院網站國民參與刑事審判專區詳閱申請程序。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法