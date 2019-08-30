護航韓國瑜「晶晶體」！ 韓陣營反批小英接待外賓講英文

2019-08-30 00:38

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前應台北市美國商會邀請演講，過程中不時中英文夾雜，遭網友揶揄是名媛李晶晶使用的「晶晶體」。對此，韓國瑜競選總部北辦主任鄭世維28日在政論節目上替韓國瑜講話，也批評總統蔡英文身為國家元首，在接待外賓的時候應該強化本國的語言，英文應該交給外交的翻譯官。

鄭世維在日前播出的政論節目「新聞面對面」中替韓國瑜講話，批評有人「在那邊炒作說，阿你（韓）英文系畢業的」，鄭世維想請教，「英文系畢業，有幾個英文很厲害的？有每一個人都英文很厲害嗎」？「我們沒有那一個英文對話的環境」！鄭世維說，有人用韓國瑜演講片段的2分鐘作文章，說韓演講不好，「可是我們接收到裡面的，這一些美國商會的很多一些成功企業家，他們對韓市長那天的演講，他們是讚揚的對不對」？

鄭世維說，小時候在學英文的時候，老師就說要多聽、多讀、多寫、「你要敢講」；韓國瑜敢講，至少能夠有中英夾雜，至少人家聽得懂，能夠互動。

接著鄭世維話鋒一轉，「阿你蔡英文總統接待外賓的時候，想說要講中文我很難講，如過烙英文的我...」。鄭世維批評，「但是妳是一個國家的元首，妳要強化本國的語言，妳今天講說外國的英文妳就是要交給外交的翻譯官，那個是場合的問題」！鄭世維更轟，「你連自己國家的元首，對中文自己無法詮釋」！

完整影片請見新聞面對面（約1小時08分17秒處）

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