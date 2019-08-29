國民黨打氣爆 康裕成批打到朱立倫、侯友宜、傅崐萁

2019-08-29 23:12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對國民黨今天召開記者會，質疑高雄氣爆善款被濫用，民進黨議員康裕成晚間批說，到底國民黨要打臉自己幾次？國民黨打高雄氣爆，除了打到江宜樺，還打到朱立倫、侯友宜、傅崐萁!

高雄市新聞局今天傍晚也發表聲明說，善款運用內容頻遭質疑，因此將儘速修改「民間捐款專戶設置管理及運用作業要點」第6條，展開委員改組重聘，以正視聽，並針對修改明顯違反公益勸募條例規定，由政風單位把相關涉及違法背信事宜，移送司法單位偵辦。

前高雄市議會議長、現任議員康裕成表示，新北八仙塵爆及花蓮震災的善款管理作業要點，其運用範圍都有「其他經本會審核通過之必要經費」。例如新北市政府辦理八仙粉塵氣爆案捐贈專款作業要點-第五條第五項、花蓮縣政府0206地震災害捐款管理及監督作業要點-第四條第八項。

康裕成說，關於「其他經本會審核通過之必要經費」，其實不是帝王條款，是一條未來若有其他未盡事宜，在相關監督下可讓善款發揮最大效益的條文。更別說，這其實是非常多各類公共事務基金都會有的一條通用條文。

康裕成指出，國民黨韓國瑜競選辦公室第一次在高雄開記者會正式亮相，就連出兩個大烏龍：一個是不知道陳菊是陪江宜樺勘災，一個是不知道國民黨自己執政的縣市善款也有這一條條文。

康裕成強調，國民黨執政縣市有這條就沒事，高雄氣爆就要被抹帝王條款?今天一整齣荒腔走板的雙簧，打到的竟然是國民黨自己人。

說話不經思考、抹黑不經查證，難道國民黨全黨上下已經韓國瑜化了嗎?「神力女超人真的要改名為神力豬隊友了嗎?」，還是許淑華也被氣爆抹黑小組召集人陳麗娜給騙了?

康裕成說，針對高雄市政府一搭一唱發出「善款委員會」要改組的新聞稿，她預言這個決策是韓總的末日，為了選舉，連善款委員都可以解聘。

康裕成認為，這個善款委員會裡包含重傷者、罹難者家屬、災區代表、法界、醫療、會計的專家，這個委員會所做成的決議，事後可以由市府認定違法，那又何必有善款委員會，誰又願意當委員?「所有的善款委員會都是無給職，他們沒有領一毛薪水，犯不著被你們國民黨這樣糟蹋!」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法