郭董中秋宣布參選？ 他6天前就分析：真要選也不換韓國瑜！

2019-08-29 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕前鴻海董事長郭台銘自黨內初選落敗以後，各界對他是否脫黨參選都十分關注，今天更有風聲傳出郭台銘將在中秋節「起義」宣布參選2020總統。對此，前國民黨北市議員楊實秋直言，現在國民黨聲勢不斷下滑，假使郭真要參選也不會想要代表黨參選，更不會希望換韓！

對於最近的換韓風聲以及郭台銘是否出線的揣測，楊實秋早在本月23日上政論節目《關鍵時刻》就分析指出，現今國民黨士氣低迷，郭台銘不會希望代表黨參選；再者，近日各家民調出爐都顯示蔡英文大勝韓國瑜，郭陣營自然也斷定現在的韓國瑜一對一不可能贏得了蔡英文，如果這時國民黨換韓，重演「換柱事件」，只會讓郭台銘變成當年慘輸近300萬票的朱立倫，屆時情勢將對自己不利，因此郭也不會希望換韓。

楊實秋更爆，其實去年韓國瑜擔任高雄市長提名人時，自覺贏不了，當時還偷偷北上登記台北市長選舉，但被黨主席吳敦義罵回去，只得乖乖選。沒想到蔡政府的年改政策幫了韓國瑜大忙，去年7月1號軍公教領到薪水時，對民進黨的不滿情緒被點燃，全台開始颳起韓流，軍公教全力替韓動員，助長韓的勢頭。

楊實秋直言，講白話就是很多韓粉並不是真的愛韓國瑜，「是因為他們的薪水被砍了」。因此楊實秋進一步表示，郭台銘之所以不希望換韓，除了不想重演換柱事件，也是因為郭清楚現在要贏民進黨，「三國鼎立」才有機會，因為當這些韓粉了解到韓國瑜不可能贏蔡之後，看見「挺身而出」的郭台銘，這時棄保效應就會發生，郭的贏面就會大一些。

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