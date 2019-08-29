中共建政70年邀台灣民眾參加 陸委會籲別去

2019-08-29 23:25

〔記者鍾麗華／台北報導〕中共將於10月1日舉行建政70年閱兵等慶祝儀式，邀請台灣民眾參加，對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會呼籲，國人應考量國家尊嚴、社會觀感及法律規定，不應參加相關活動；若公、軍職人員赴陸有妨礙國家尊嚴行為，也將依法處罰。

中國國務院新聞辦公室今天上午舉行「慶祝中華人民共和國成立70週年活動有關情況」記者會，中國文化和旅遊部副部長李群表示，文藝晚會將有「來自港澳和台灣地區，熱愛祖國、維護一國兩制和祖國和平統一的藝術家們，他們將與內地藝術家共同演繹高水平的文藝晚會」。

受規範人員妨礙國家尊嚴 將受罰

對此，邱垂正指出，將持續掌握中共建政70週年相關動態，陸委會研判，北京當局將大肆宣傳施政成果，凝聚其內部流失的向心力，並藉大規模閱兵展示新型武器，對台恫嚇。相關活動安排與中國官方言論，將推動矮化我主權的「一國兩制」，這些無助兩岸關係的發展。中華民國是主權國家，台灣絕不接受「一國兩制」，面對當前情勢，中共應首先關注內部良善治理、尊重民主人權。

邱垂正強調，「國安五法」已於日前完成修正，政府不樂見一般民眾赴陸參加具政治意涵的活動，淪為中共對台統戰的樣板工具。為強化對現職或退離職公職及軍職人員赴中國大陸的管理規範，以維護國家利益，「兩岸人民關係條例」已於7月3日修法通過，並於9月1日實施，屆時若受規範人員有妨礙國家尊嚴行為，將依法處罰。

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