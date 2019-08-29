藍民代再攻氣爆 綠委批不要把氣爆當政治提款機

2019-08-29 22:46

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對國民黨今天在韓國瑜競選總部召開氣爆善款記者會，民進黨立委賴瑞隆批說，再次凸顯國民黨對高雄的無心與無情，請韓國瑜團隊不要把氣爆當政治提款機，閉上你們的抹黑嘴。

國民黨多位高市議員和立委許淑華、孫大千，今天針對高雄氣爆善款問題再提疑點，並質問前高雄市長陳菊，氣爆善款運用草案當年在8月12日市政會議9點開始審議，陳菊市長主持2分鐘後就離去。

對此，民進黨立委李昆澤表示，這分明是「追蹤器式的抹黑」！陳菊明明在勘災，怎可抹黑造謠成按摩？

李昆澤說，陳菊當時是先到市政會議後，再趕去陪同當時對高雄說出「三不」的前行政院長江宜樺，在受災區域處理政務！

李昆澤表示，倒是要請教現在當家的韓市長，上任超過8個月了，氣爆善款管理委員會開過幾次會？韓市長又主持過幾次相關會議？聽聞，居然連一次會議都沒有！？國民黨是不是也該好好問問韓市長呢？

民進黨立委賴瑞隆也認為，這個記者會再次凸顯國民黨對高雄的無心與無情，國民黨及韓國瑜請先為江宜樺的三不：不立專法、不編特別預算及不設專責機構，向高雄人道歉。

賴瑞隆說，善款運用部分，自救會會長陳冠榮已多次反擊痛批國民黨，請國民黨不要為救韓國瑜的選情，繼續抹黑攻擊善款委員會。

他強調，韓團隊翻箱倒櫃找了半年，沒題材卻硬湊出錯誤資訊，連陳菊陪同江宜樺視察都能搞錯，這種無能抹黑烏賊戰，只會讓人民更加唾棄。

賴瑞隆呼籲，請韓國瑜趕快拿出追蹤器照片、趕快拆除違法農舍、落實首富發大財政見，不要一再轉移焦點、持續說謊唬弄人民。

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