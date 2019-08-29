青少年占毒品人口52％？ 高雄市警局這樣幫韓國瑜緩頰…

2019-08-29 17:08

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨天脫口而出「青少年吸毒者占吸毒人口的52％」，遭內政部長徐國勇拿數據打臉。韓國瑜今天解釋，他所指的青少年是指24歲以下。不過，高雄市警局私下直言，「韓市長真的搞錯數據了！」但警方也替韓國瑜緩頰，指韓市長應是錯誤解讀毒品防制局所提供的青少年毒品人口「個案輔導數據」，才會講出「青少年吸毒者占吸毒人口的52％」。

根據高雄市警方提供的一份國內警察機關「查獲（不包括未查獲的黑數）」的毒品嫌犯數據顯示，從102年度到106年度間，青少年被查獲的染毒人口，都僅占國內查獲毒品人口的17.31％到15.26％之間，總人數最多6萬2644人。

要求不具名的高雄市警官指出，韓市長會講出「青少年占毒品人口52％」的錯誤數據，應是錯誤解讀高雄市毒防局提供的一份數據。

據指出，高雄市毒品防治局一份103年到108年5月的98個青少年染毒輔導個案數據，其中，17、18歲青少年占52％，警方認為韓市長應該事錯誤解讀輔導個案數據。

警方指出，這份數據資料係毒品防制局所提供的高雄市施用毒品兒童及少年個案列管輔導名冊，計算母數為毒品防制局彙整毒品防制局、社會局及教育局近年截至108年5月止，所輔導之施用毒品兒少列管個案共98名之人數、年齡分布分析，98人中、17歲有27人、18歲有25人，合計人數52人。但這並非國內所有涉毒總人數與涉毒青少年人數。

不過，高雄市警局方面也替韓市長緩頰澄清，韓在治安會報會講出錯誤數據，其實也是再提醒各局處青少年染毒的嚴重性，籲請大家正視青少年毒品人口的問題，實在沒必要就數據解讀錯誤去作文章。

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