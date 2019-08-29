和柯P撕破臉？ 謝和弦轟：選舉幫忙給掌聲，直言批評叫罪人

2019-08-29 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕藝人謝和弦曾力挺台北市長柯文哲，除了曾經幫忙製作競選歌，更曾幫柯文哲站台獻唱。不過近期柯文哲爭議連連，也讓謝和弦日前先批柯文哲「很瞎」，又表態「挺小英」。不過此舉卻引發柯粉不滿，灌爆謝的臉書。謝和弦今日再度於臉書發文，意有所指地表示「選舉幫忙的時候給你掌聲，直言批評的時候叫你罪人」。

謝和弦本月7日先在臉書發文表示「2014的阿北快回來，柯文哲你現在很瞎，大哥不一定是對的，所以小弟該點醒他」；25日謝又表示要力挺總統蔡英文，連續舉動讓不少柯粉崩潰灌爆留言「已退讚」。

對此，謝和弦今日又在臉書PO文，意有所指的表示，「選舉幫忙的時候給你掌聲，直言批評的時候叫你罪人，然後說這樣叫做台灣價值，講個話扭扭捏捏不如閉嘴」。謝和弦也在臉書#hashtag表示「讀書人終究是讀書人，小英XX比你們都大」。

對此，粉絲也紛紛留言表示「辛苦你了，阿北的確令人失望了」、「路遙知馬力，日久見人心，對得起自己的心比較重要」；也有粉絲表示「謝謝阿扣，即便現在理念不一，還是謝謝你曾經這麼的幫忙，謝謝」、「謝謝你過去挺阿北、也很謝謝你曾經陪我們一起走過」、「謝謝你之前很幫忙阿伯，不管現在你改支持誰都尊重」。

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