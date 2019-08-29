黃定和退黨槓呂國華 立委選舉宜縣藍營恐分裂

2019-08-29 15:41

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣立委選舉國民黨將出現分裂！黨內縣議員黃定和昨天向縣黨部申請退黨，外界預估，黃此舉是將宣布參選下屆宜蘭縣立委，不過，黃定和本人不願證實；今天黃定和參與縣政府敬老眼鏡活動，遇到國民黨立委參選人呂國華，雙方互動尷尬，呂國華一度要與黃定和握手，還遭到拒絕，氣氛相當微妙。

黃定和去年連任議員後，就持續爭取代表國民黨參選立委，要更上一層樓，面對前宜蘭縣長呂國華，他僅以1.117個百分點落敗，當時黃就強調民調不公，儘管民調已結束2個多月，黃定和至今仍計畫以無黨籍身分參選立委。

黃定和近期也接待到宜蘭參訪的台北市長柯文哲，互動曖昧，也讓外界認為，黃定和未來有機會和台灣民眾黨合作；昨天，傳出黃定和提出退黨申請，更在宜蘭政壇投下震撼彈。

不過，黃定和本人對此相當低調，今參與縣府敬老眼鏡活動時，對於退黨不願多談，只說晚點會在臉書上發表看法；但有趣的是，呂國華隨後也抵達活動現場，呂一度上前要與黃定和握手，卻遭到拒絕，氣氛非常尷尬。

談到黃定和退黨，呂國華說，尊重他也祝福他，他最大的敵人是他自己，只要努力，不擔心選情會受影響；被問到要上前握手卻被黃定和拒絕是否尷尬，呂則強調，不會啦！

國民黨宜蘭縣黨部主委張建榮則證實，黃定和的確在昨天向縣黨部提出退黨申請，因為黃定和是在宜蘭市入黨，全案已轉往宜蘭市黨部，到時會開會決定是否要慰留黃定和。

對於黃定和退黨，張建榮表示，退黨是黃的個人自由，只是會感到很可惜，國民黨失去一個優秀人才，而且國民黨協助過黃選了兩屆宜蘭市長與縣議員，相信對黨也是有感情。

至於是否擔心藍營的立委選舉受到影響?張建榮說，國民黨是大黨，當然不擔心黃定和退黨會影響選情。

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