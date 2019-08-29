賀德芬控論文造假 蔡英文親上火線提告破除謠言

2019-08-29 14:50

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對台大法律系榮譽教授賀德芬今召開記者會質疑總統蔡英文在英國倫敦政治經濟學院（LSE）博士論文造假，總統蔡英文今於臉書發文表示，最近有些人對她的學位取得提出質疑，不但有違事實，更是過度造謠，已經成為假訊息，她會對相關人士提起告訴。身為總統，她接受人民的監督，這就是民主，但民主、自由不代表我們容忍散播假訊息。

蔡總統表示，最近有些人對我的學位取得提出質疑，不但有違事實，更是過度造謠，已經成為假訊息。過去這段時間，包括英國倫敦政經學院（LSE）校方、教育部等單位，已經一再提出完整說明，卻無法阻止類似的抹黑跟不實的言論。在備妥相關文件後，她會對相關人士採取法律行動，提起告訴。

蔡總統表示，基於捍衛個人立場及遏止假訊息，她也在此向大家說明、澄清。根據英國倫敦政經學院（LSE）頒授學位的規定，必須以成功提交論文為前提。也就是說拿到學位，就有繳交論文。

蔡總統說，她在英國倫敦政經學院（LSE）完成的「博士論文」與「博士學位證書」，都有紙本也有鋼印，獲得校方公開證明為真。

蔡總統說，她的博士論文題目是《Unfair Trade Practices and Safeguard Actions》，只要到倫敦政經學院的圖書館網站上搜尋，就可以找到，也可以在館內借閱。

蔡總統表示，不論是她的學術生涯，甚至數次參選公職，都必須繳交相關證書，也都有可以客觀查證的事實，她希望相關人士停止造謠生事。真的假不了！這些不實的謠言只是增加社會紛擾、讓國政討論被掩蓋而已。

蔡總統說，身為總統，她接受人民的監督，這就是民主。但是，民主、自由不代表我們容忍散播假訊息。請大家幫她分享，一起破除假訊息。

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