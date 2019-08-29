民進黨北北屯立委提名 林佳龍、羅文嘉成箭靶

2019-08-29 14:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕民進黨中執會原訂公佈台中市立委選舉第五選區（北屯、北區）人選但流會，秘書長羅文嘉臉書前一天已透露將徵召交大助理教授莊競程，消息一出，臉書被支持楊宗澧參選的網友灌爆留言反對，楊事後發聲明指絕不輕言放棄決戰國民黨沈智慧的可能；有意參選的劉國隆則直指台中市提名召集人、交通部長林佳龍，讓此區提名「國民黨化」失去公開民主的民進黨價。

面對該區民進黨爭取參選對手的反對聲浪，莊競程表示，黨目前還未正式提名，尊重各方表達權利的聲音，自己也不方便做出評論，但一旦獲得提名，一定會一一拜訪請益，爭取黨的團結，他也說自己雖是政治素人，但具生醫、教育等專業，一定會全力以赴，全力翻轉北北屯艱困選區，守護台灣價值。

劉國隆、楊宗澧均要求民進黨中央能舉辦民調、再徵召，決定最可能勝選的人選，劉國隆還說，如果提名只操控在少數人手機，一意孤行，民進黨將重蹈今年立委補選造成王義川敗選的局面，他不排除以任何形式參選到底。

劉國隆說，今年4月就表達參選意願，並要求透過民調方式公開透明選出人選，卻不見黨中央整合、協商，而不斷拖延，林佳龍從未出面協調，只見各陣營不斷放話推出人選，最後突然要徵召莊競程參選，這種小圈圈式決定，如同立委補選時6名有意參選者都到黨中央協調，只有王義川沒到，最後卻推出王義川參選而敗選。

劉國隆說，也不是一定要提名我參選，但現在基層反對聲浪大，還傳出一邊一國黨也要提名參選人，黨應亡羊補牢止血，建議趕緊召集有意參選者協商，並進行民調，才是最接地氣的方式，團結才有選勝的機會。

羅文嘉透露民進黨徵召莊敬程並表達支持之意，卻被數百筆網友留言洗版謾罵，外界認為是楊宗澧發動網軍攻擊，楊宗澧否認並在昨天半夜發聲明對羅遭誤會表達歉意，並感謝羅的居中溝通協調，但也強調在中執會未決議前「該積極爭取的民主權利，會勇敢表達意見。」楊宗澧表示，希望先公開辯論，接著採取民調，最後再行徵召。

曾表態參選立委的市議員謝明源以「我不想等了」宣佈不參選，他說，中央黨部拖那麼久，現在有年輕人願出來承擔，當然是好的，年輕學歷好，應該要全力支持，只不過時間太短，及如何整合未被徴召者，仍然是他需要努力。

楊宗澧為好民文化行動協會發起人、曾任國際特赦組織台灣分會秘書長，近來曾舉行紀念鄭南榕殉道30週年、護台抗中等活動，曾被質疑為選立委才舉辦一系列本土活動而做過澄清，今年6月到台北立院前宣佈參選立委，8月在立委林靜儀的推薦下宣佈加入民進黨。

劉國隆則在2016年以台聯黨身分經泛綠整合民調打敗時力柯劭臻，接受提名與國民黨立委盧秀燕競選失敗。

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