密會柯P談話被曝光 簡舒培︰企業大老受不了他說一套做一套

2019-08-29 13:27

〔記者楊心慧／台北報導〕本報獨家報導，台北市長柯文哲本週一前往台北喜來登飯店2樓的安東廳與企業大老見面，市府稱企業界人士都是給予市政推動的專業建議，如今有媒體揭露，柯在餐會上介紹台灣民眾黨的組黨過程及現況，彷彿在招募黨員，柯文哲今受訪稱選舉題目這麼熱門，大家不可能不談，台北市議員簡舒培表示，若要人不知除非己莫為，打臉柯文哲已成風潮，連企業界大老和他吃飯，也受不了他說一套做一套的模式，才會對外透露。

週刊揭露，柯文哲在餐會上介紹台灣民眾黨的組黨過程及現況，有與會者直言，這段過程彷彿在招募黨員，餐會中還有人要柯2024再選總統，不用急著市長做一半再選。

柯文哲今受訪回應，吃飯吃1個多小時，什麼話都有，不用去轉述，他們在吃飯輪流作東有時候請我們去，就把他當作吃飯就好。至於談到選舉還有民眾黨，柯文哲則稱：「如果說吃飯過程中大家七嘴八舌什麼都有可能談到，你說有沒有談到選舉？廢話，這熱門題目大家不可能不談。」

簡舒培認為，台北市政府現在成為民眾黨的利用工具，讓柯用來募集資源，因此柯在餐會中才會介紹民眾黨，希望企業大老們加入，或是盼他們能捐款，不知道這對台北市民有何益處，柯應說清楚是否濫用台北市政府資源，利益他的台灣民眾黨。

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